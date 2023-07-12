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Более 100 человек эвакуировались с предприятия РУСАЛа в Михайловске из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Вечером 18 июля в Михайловске произошел пожар на заводе «Уральская фольга» (входит в состав ОК «РУСАЛ») на улице Кирова. Загорелся цех предприятия, 101 человек вынужден был эвакуироваться, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Более 100 человек эвакуировались с предприятия РУСАЛа в Михайловске из-за пожара
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь распространился по площади 120 квадратных метров. Имелся риск обрушения кровли. Локализовать пожар удалось к 20.05, а ликвидировать открытое горение — к 21.25.

В тушении огня были задействованы 15 человек и восемь единиц техники. Пострадавшие отсутствуют.
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