Более 100 человек эвакуировались с предприятия РУСАЛа в Михайловске из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Ночью 12 июля в Екатеринбурге произошел пожар в районе Сибирского тракта. На площади ...31.03.2023 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...10.01.2023 Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает ...13.07.2022 В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...06.10.2015 В Екатеринбурге сгорел покрасочный цех автосервиса на улице Мурзинская
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге сгорел покрасочный цех автосервиса на улице Мурзинская. Общая площадь ...