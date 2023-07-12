Более 100 человек эвакуировались с предприятия РУСАЛа в Михайловске из-за пожара

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. Ночью 12 июля в Екатеринбурге произошел пожар в районе Сибирского тракта. На площади ...

В промзоне Екатеринбурга ночью произошел пожар на площади 1,5 тыс. квадратных метров

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает ...

Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек

В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...