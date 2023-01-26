Росфинмониторинг будет координировать разработку международной системы для борьбы с легализацией незаконных доходов

УрБК, Москва, 18.07.2023. В России стартовала разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Она будет применяться для борьбы с легализацией незаконных доходов. Координировать создание СОИ будет Росфинмониторинг, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Распоряжение о финансировании разработки подписал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. За эти деньги до конца года специалисты должны выполнить техническое проектирование и создать прототип системы.



СОИ предполагается создать на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах. В систему будут входить закрытые каналы связи с дружественными государствами.