УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:41

Росфинмониторинг будет координировать разработку международной системы для борьбы с легализацией незаконных доходов

УрБК, Москва, 18.07.2023. В России стартовала разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Она будет применяться для борьбы с легализацией незаконных доходов. Координировать создание СОИ будет Росфинмониторинг, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Распоряжение о финансировании разработки подписал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин. За эти деньги до конца года специалисты должны выполнить техническое проектирование и создать прототип системы.

СОИ предполагается создать на основе отечественных технологий в 2023-2026 годах. В систему будут входить закрытые каналы связи с дружественными государствами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.01.2023 В России состоится эксперимент по применению системы для борьбы с продажей просроченной продукции

В России с 1 февраля по 1 августа будет идти эксперимент по внедрению системы, не позволяющей торговать просроченной ...

26.01.2023 В России состоится эксперимент по применению системы для борьбы с продажей просроченной продукции

УрБК, Москва, 26.01.2023. В России с 1 февраля по 1 августа будет идти эксперимент по внедрению системы, не позволяющей ...

23.08.2022 В России появилась правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров

УрБК, Москва, 23.08.2022. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ...

20.07.2022 В России продлили компенсации за использование системы быстрых платежей малым и средним бизнесом

УрБК, Москва, 20.07.2022. В России до конца 2022 года продлены компенсации для малых и средних предприятий (МСП) за ...

16.05.2022 Правительство РФ отменило ввозные пошлины на оборудование и материалы для реализации инвестпроектов

УрБК, Москва, 16.05.2022. В России отменена уплата таможенных пошлин для ввоза технологического оборудования, ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (421)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18