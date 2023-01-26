Росфинмониторинг будет координировать разработку международной системы для борьбы с легализацией незаконных доходов

В России с 1 февраля по 1 августа будет идти эксперимент по внедрению системы, не позволяющей торговать просроченной ...26.01.2023 В России состоится эксперимент по применению системы для борьбы с продажей просроченной продукции
УрБК, Москва, 26.01.2023. В России с 1 февраля по 1 августа будет идти эксперимент по внедрению системы, не позволяющей ...23.08.2022 В России появилась правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров
УрБК, Москва, 23.08.2022. Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ...20.07.2022 В России продлили компенсации за использование системы быстрых платежей малым и средним бизнесом
УрБК, Москва, 20.07.2022. В России до конца 2022 года продлены компенсации для малых и средних предприятий (МСП) за ...16.05.2022 Правительство РФ отменило ввозные пошлины на оборудование и материалы для реализации инвестпроектов
УрБК, Москва, 16.05.2022. В России отменена уплата таможенных пошлин для ввоза технологического оборудования, ...