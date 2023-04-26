Ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть

УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...01.03.2023 В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз
УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением ...17.05.2018 Более 30% российских компаний не имеют средств защиты от DDoS-атак
УрБК, Москва, 17.05.2018. Более 30% российских компаний не опасаются DDoS-атаки, поэтому не имеют средств защиты от ...09.07.2014 В I полугодии доля мощных DDoS-атак выросла до 7,3%
УрБК, Москва, 09.07.2014. Доля мощных хакерских DDoS-атак (скорость посылки запросов более 1 Гб/с), позволяющих ...02.03.2009 Хакеры освоили электронные опросы ЦИК
Более 270 тысяч хакерских атак зафиксировано в 5 субъектах РФ, где проходили экспериментальные электронные опросы ...