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Ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть

УрБК, Москва, 14.07.2023. В январе-июне 2023 года средний ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть, составив 20 млн руб. в годовом исчислении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе исследования «РТК-Солар».

Рост вреда аналитики объясняют усилением «многовекторности атак» и их «деструктивным воздействием на бизнес-процессы». Воздействие шифровальщика на банк со штатом до 2,5 тыс. сотрудников может привести к издержкам около 10 млн руб. Но подобные инциденты происходят в среднем трижды в год. А недополученная прибыль крупного онлайн-ритейлера после успешной кибератаки, которая привела к простою сайта, может составлять миллиарды рублей.
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