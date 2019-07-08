На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак

УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни DDoS-атак на организации кредитно-финансовой сферы. Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, сообщает «Прайм».
Добавим, что в марте несколько банков рассказывали об атаках на свои сервисы. В ЦБ тогда подтвердили, что число подобных инцидентов выросло, но все отражались. Руководитель направления WAF и Anti-DDoS компании «РТК-Солар» Алексей Пашков говорил об увеличении числа кибератак на кредитные организации на треть по сравнению с прошлым годом.
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