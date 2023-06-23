УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:05

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 14-16 июля ожидается температура воздуха от +16 до +25 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +9 градусов.

Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут дожди.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...

05.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

10.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

17.10.2022 На Среднем Урале ожидаются заморозки и дожди

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и небольшие дожди. Об ...

14.10.2022 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и дожди

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и дожди. Об этом ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (329)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18