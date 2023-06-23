На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 14-16 июля ожидается температура воздуха от +16 до +25 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +9 градусов. Помимо этого, в ближайшие дни местами на территории региона пройдут дожди.

Материалы по теме

На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...

На Среднем Урале ожидаются заморозки и дожди

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и небольшие дожди. Об ...

Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и дожди

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и дожди. Об этом ...