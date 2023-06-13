Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в мае — 2,73%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары за год подешевели на 2,44%, непродовольственные — подорожали на 0,66%. Алкоголь за год подешевел на 0,72%. Услуги подорожали на 15%.



Потребительские цены в регионе в июне по сравнению с маем выросли на 0,09%.