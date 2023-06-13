Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в апреле — 2,28%). Об ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем ...11.07.2022 Дефляция в Свердловской области в июне составила 0,35%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Инфляция на Среднем Урале в июне 2022 года составила 15,64% по сравнению с аналогичным ...08.07.2020 Годовая инфляция в Свердловской области в июне составила 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. Инфляция на Среднем Урале в июне 2020 года составила 2,7% по сравнению с аналогичным ...