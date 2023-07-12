Застройщик Академического района Екатеринбурга поделился с белорусской делегацией опытом внедрения энергосберегающих технологий

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга для делегации из Белоруссии провели экскурсию по объектам, построенным с применением энергосберегающих технологий. Гости отметили, что подобных проектов комплексного освоения территории в Белоруссии пока нет, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
О современных многоквартирных домах гостям рассказали главный директор по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев, директор по закупкам ГК «КОРТРОС» Александр Копин, директор по инвестициям АО СЗ «РСГ-Академическое» Дмитрий Санников и глава УК «Академический» Андрей Сизов.
Промышленникам из Белоруссии показали стройку кварталов «Конструктивизма», где сейчас ведутся пусконаладочные работы лифтов импортного производства. А также им рассказали о преимуществах Академического: развитой социальной инфраструктуре, будущей трамвайной ветке и о службе безопасности, которая следит за порядком на территории самого района.
Напомним, что 11 июля на полях международной выставки ИННОПРОМ генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и заместитель гендиректора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевлифтмаш» Антон Бельский подписали соглашение о сотрудничестве
в вопросах импортозамещения лифтов, в том числе для жилых домов.
Согласно документу, в Екатеринбурге уже в ближайшее время может быть построен завод по сборке высокоскоростных лифтов ОАО «Могилевлифтмаш». На данный момент стороны изучают площадки для размещения производства. Вероятнее всего, предприятие будет построено на территории Академического района. Предполагается, что благодаря строительству завода там появятся новые рабочие места.
Первые лифты, собранные на новом заводе, будут направлены на оборудование многоквартирных домов в микрорайоне «Академический — 2», строительство которого АО СЗ «РСГ-Академическое» начнет уже в этом году на земельном участке площадью до 5 га в районе улицы Лучистая и ЕКАДа.
Благодаря новому производству будут закрыты потребности застройщика восьмого района в подъемном оборудовании. После этого лифты будут поставляться в другие регионы Урала и Сибири.Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»