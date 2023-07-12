Застройщик Академического района Екатеринбурга поделился с белорусской делегацией опытом внедрения энергосберегающих технологий

В Академическом районе Екатеринбурга построят завод по сборке белорусских скоростных лифтов ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга за 8 месяцев реализовал 92 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ГК «КОРТРОС» за 8 месяцев текущего года реализовала в Академическом районе ...