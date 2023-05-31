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Вчера, 10:22

Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за квартал вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в Свердловской области во II квартале 2023 года составила 1,9 млн руб. Это на 3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом этого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на покупку загородной недвижимости в регионе за квартал вырос на 14%, а предложение таких объектов — на 19%.

В целом по стране за последние три месяца спрос на приобретение загородной недвижимости вырос на 8%. По мнению аналитиков «Авито Недвижимости», причиной этого является сезонное повышение интереса к приобретению дач (+57%).
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