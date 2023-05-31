Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за квартал вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Свердловской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...27.01.2023 В Свердловской области спрос на покупку загородных объектов в IV квартале 2022 года снизился на 20%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Спрос на покупку загородных объектов в Свердловской области в IV квартале 2022 года ...17.11.2021 Средняя цена загородной недвижимости в Челябинской области в III квартале составила 900 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 17.11.2021. В Челябинской области стоимость покупки загородной недвижимости в III квартале 2021 года ...21.07.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости на Среднем Урале во II квартале вырос на 29%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. В Свердловской области спрос на приобретение загородной недвижимости во II квартале ...