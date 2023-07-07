Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 13.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 12,08 коп., до 90,62 руб., евро — на 21,15 коп., до 99,88 руб.