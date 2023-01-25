В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за квартал снизился на 17%

В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...Сегодня, 13:41 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года ...25.01.2023 Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске за квартал вырос на 8%
УрБК, Челябинск, 25.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Челябинске в IV квартале 2022 года вырос на ...24.01.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости в IV квартале 2022 года вырос на 19%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года ...11.11.2021 В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за год вырос на 17%
УрБК, Челябинск, 11.11.2021. В III квартале 2021 года спрос на аренду коммерческой недвижимости в Челябинске вырос на ...