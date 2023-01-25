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В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за квартал снизился на 17%

УрБК, Челябинск, 12.07.2023. В Челябинске средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. За год этот показатель увеличился на 12%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо этого, средняя стоимость «квадрата» коммерческой недвижимости в Челябинске за квартал выросла на 6%, за год — на 11%. Спрос на покупку таких объектов за квартал снизился на 4%, а за год, наоборот, увеличился — на 25%.

Что касается рынка аренды коммерческой недвижимости в южноуральской столице, за квартал средняя цена объектов выросла на 11%, за год — снизилась на 1%. Стоимость «квадрата» за квартал увеличилась на 8%, за год — уменьшилась на 3%.

Спрос на рынке аренды коммерческой недвижимости в Челябинске в апреле-июне сократился на 17% по сравнению с январем-мартом. За год этот показатель вырос на 17%.
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