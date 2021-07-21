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ММК-МЕТИЗ победил в отраслевом конкурсе в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда»

УрБК, Магнитогорск, 12.07.2023. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу компаний ПАО «ММК») стал победителем на ХХ отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». По итогам работы в 2022 году компания отмечена в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда», сообщает пресс-служба предприятия.

«Забота о сотрудниках и безопасное производство — важнейший приоритет как Группы ММК в целом, так и ММК-МЕТИЗ в частности. В 2022 году на эти цели компания направила свыше 100 млн руб. Затраты на добровольное медицинское страхование сотрудников и членов их семей выросли за год на 25%. Мы последовательно усиливаем поддержку наших работников, заботу об их здоровье и безопасности», — отметил директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

Отметим, что в 2022 году медицинское обследование прошли около 3 тыс. работников компании. Что касается безопасности труда, то ОАО «ММК-МЕТИЗ» считается одним из самых передовых предприятий в этой сфере. Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве за год снизился с 1,7 до одного случая на 1 тыс. сотрудников (2021 год к 2022-му).
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