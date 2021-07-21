ММК-МЕТИЗ победил в отраслевом конкурсе в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда»

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. ЕВРАЗ ЗСМК победил в XVIII отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического ...31.07.2019 ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
УрБК, Магнитогорск, 31.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XVI отраслевого ...15.01.2019 «ММК-МЕТИЗ» вошел в число победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2019. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в число победителей ...03.07.2018 ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
УрБК, Магнитогорск, 03.07.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XV отраслевого конкурса ...31.07.2013 ОАО «ПНТЗ» победило в конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной ответственности»
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2013. «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу ЧТПЗ) на конкурсе «Предприятие ...