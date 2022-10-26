УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

Компания «Самолет Плюс» запустила полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир по всей России

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Компания «Самолет Плюс» (входит в Группу «Самолет») запустила полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир по всей России. Ожидается, что новая концепция сделает рынок аренды более цивилизованным, сообщает пресс-служба бизнес-системы.

«Самолет Плюс» выходит на рынок аренды, емкость которого в компании оценивают в 130 млрд руб. в год. Ежемесячно в России публикуется более 110 тыс. объявлений о сдаче квартир, а средняя стоимость месячной аренды составляет около 25 тыс. руб. В настоящий момент более 80% предложений об аренде размещается через агентства недвижимости. Новый сервис аренды от «Самолет Плюс» обещает сократить первоначальные затраты на аренду квартиры более чем два раза за счет отказа от привычного депозита — вместо него гарантировать арендодателю сохранность квартиры будет страховка с покрытием, превышающим сумму депозита.

«Мы разработали сразу несколько пакетов услуг для арендодателей. В зависимости от тарифа, они включают в себя юридическую проверку арендатора, страховку, а также полное сопровождение и управление сделкой. Более того, клиент может быть уверен в том, что деньги придут вовремя — если арендатор по каким-то причинам не может в установленные сроки совершить очередной платеж, то мы сделаем это за него. Владелец квартиры также защищен от внезапного выезда жильцов, «Самолет Плюс» возместит стоимость «простоя» квартиры и коммунальных платежей», — рассказал генеральный директор сервиса «Самолет Плюс» Александр Попов.

В качестве бонусов для арендодателей компания обещает скидки на приобретение квартир в проектах «Самолета» и дополнительно 10 бесплатных часов каршеринга в месяц.

Еще одна особенность новой услуги состоит в полной цифровизации процесса сдачи квартиры в аренду, что дает возможность обойтись без личных контактов между собственником, арендатором и агентством. Подписание документов, а также оплата проходят полностью онлайн — для этого разработаны мобильные приложения с личным кабинетом арендодателя и арендатора.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.10.2022 В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц снизилась на 4,6%

УрБК, Челябинск, 26.10.2022. По состоянию на 20 октября 2022 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в ...

24.10.2022 В Екатеринбурге стоимость аренды квартир в III квартале выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды квартиры в месяц в III квартале 2022 года ...

13.08.2021 Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске снизилась до 5,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 13.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Челябинске составляет 5 тыс. 619 руб. в месяц. Об этом ...

13.05.2021 Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Спрос на рынке долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге (число запрошенных контактов ...

26.07.2018 В Екатеринбурге доходность от аренды квартиры достигает 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2018. В I полугодии 2018 года доходность от сдачи в аренду квартиры в Екатеринбурге достигла ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (192)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18