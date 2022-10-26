Компания «Самолет Плюс» запустила полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир по всей России

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Компания «Самолет Плюс» (входит в Группу «Самолет») запустила полностью цифровой сервис долгосрочной аренды квартир по всей России. Ожидается, что новая концепция сделает рынок аренды более цивилизованным, сообщает пресс-служба бизнес-системы.



«Самолет Плюс» выходит на рынок аренды, емкость которого в компании оценивают в 130 млрд руб. в год. Ежемесячно в России публикуется более 110 тыс. объявлений о сдаче квартир, а средняя стоимость месячной аренды составляет около 25 тыс. руб. В настоящий момент более 80% предложений об аренде размещается через агентства недвижимости. Новый сервис аренды от «Самолет Плюс» обещает сократить первоначальные затраты на аренду квартиры более чем два раза за счет отказа от привычного депозита — вместо него гарантировать арендодателю сохранность квартиры будет страховка с покрытием, превышающим сумму депозита.



«Мы разработали сразу несколько пакетов услуг для арендодателей. В зависимости от тарифа, они включают в себя юридическую проверку арендатора, страховку, а также полное сопровождение и управление сделкой. Более того, клиент может быть уверен в том, что деньги придут вовремя — если арендатор по каким-то причинам не может в установленные сроки совершить очередной платеж, то мы сделаем это за него. Владелец квартиры также защищен от внезапного выезда жильцов, «Самолет Плюс» возместит стоимость «простоя» квартиры и коммунальных платежей», — рассказал генеральный директор сервиса «Самолет Плюс» Александр Попов.



В качестве бонусов для арендодателей компания обещает скидки на приобретение квартир в проектах «Самолета» и дополнительно 10 бесплатных часов каршеринга в месяц.



Еще одна особенность новой услуги состоит в полной цифровизации процесса сдачи квартиры в аренду, что дает возможность обойтись без личных контактов между собственником, арендатором и агентством. Подписание документов, а также оплата проходят полностью онлайн — для этого разработаны мобильные приложения с личным кабинетом арендодателя и арендатора.