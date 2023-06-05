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В Екатеринбурге в парке Энгельса может вновь появиться ледовый каток

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. В Екатеринбурге продолжается реконструкция парка Энгельса в Октябрьском районе. В ходе инспекции строительных работ глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по возрождению ледового катка на площади парка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по благоустройству парка идут в соответствии с графиком. Так, уже на 100% обустроена дождевая канализация, а установка бортового камня и прокладка кабеля уличного освещения вышли в финальную стадию.

«Это большой подарок жителям Екатеринбурга. Парк Энгельса значим для многих поколений наших жителей, земляков. Уже решены вопросы водоотведения. В весеннее время парком невозможно было пользоваться, потому что здесь стояла вода. Кроме того, появится освещение — его раньше не было совсем», — напомнил Алексей Орлов.

В ближайшие дни здесь начнется асфальтирование пешеходных дорожек, площадь которых составит порядка 3 тыс. кв. м. Одновременно специалисты начнут установку 56 светильников, а также водопропускные лотки и решетки. К осени здесь полностью обновят входные группы, малые архитектурные формы, создадут три детские игровые площадки для разных возрастов, высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников.
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