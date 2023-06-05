В Екатеринбурге в парке Энгельса может вновь появиться ледовый каток

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Основные работы по благоустройству парка Энгельса в Екатеринбурге будут завершены к ...24.05.2023 В Екатеринбурге 25 мая закроется на реконструкцию парк Энгельса в Октябрьском районе
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге 25 мая 2023 года закроется на реконструкцию парк Энгельса, ...27.10.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход благоустройства рекреационных зон города
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел выездные совещания в благоустраиваемых ...02.06.2021 Работы по благоустройству парка имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге могут завершить ко Дню города
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал выполняемые работы по ...02.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая роща»
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая ...