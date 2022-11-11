Челябинская таможня зафиксировала двойной рост импорта грузовиков из Китая в I полугодии

УрБК, Челябинск, 11.11.2022. Челябинские таможенники с начала 2022 года зафиксировали увеличение в два раза импорта ...06.08.2019 Уральская электронная таможня начала оформлять товарные партии древесины
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. Уральская электронная таможня получила компетенцию на оформление древесины и изделий из ...21.05.2013 Почти 40 тысяч таможенных деклараций в 2013 году выпущено по технологии электронного декларирования
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. На сегодняшний день все таможенные органы Уральского таможенного управления включены в ...14.08.2012 На Нижнетагильской таможне 97% от общего числа деклараций на товары выпускается через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. На Нижнетагильской таможне с применением технологии удаленного выпуска с начала 2012 ...05.07.2012 В I полугодии сумма перечисленных Екатеринбургской таможней платежей в бюджет превысила 800 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2012. В I полугодии 2012 года сумма перечисленных в бюджет таможенных платежей ...