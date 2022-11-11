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Вчера, 17:25

Челябинская таможня зафиксировала двойной рост импорта грузовиков из Китая в I полугодии

УрБК, Челябинск, 07.07.2023. В Челябинскую таможню за I полугодие ввезли более 3 тыс. 500 грузовых транспортных средств из Китайской Народной Республики. Это вдвое больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Сумма таможенных платежей, налогов и утилизационного сбора за китайские грузовики превысила 5 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к грузовым транспортным средствам из КНР относятся тягачи, самосвалы, бетономешалки, трактора и погрузчики.

Рост числа автомобилей для перевозки грузов из Китая обусловлен замещением иных иностранных автопроизводителей, уточняют специалисты таможни Челябинска.

«Челябинский таможенный пост считается наиболее загруженным в регионе. К примеру, в текущем году таможенники проверили свыше 8,5 тысяч товарных партий: транспортные средства (42%), скоропортящиеся продукты (33%), оборудование, запасные части, сырье. Вследствие этого, увеличивается количество помещаемых товаров на склады временного хранения. Сравнительно с первым полугодием 2022 года, рассматриваемый показатель увеличился в два раза», — прокомментировал исполняющий обязанности первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

Большая часть работы по декларациям на товары проводится через специализированные электронные центры. Однако в то же время отмечается рост числа операций на таможенном посту. В рамках технологии удаленного выпуска Челябинский таможенный пост взаимодействует с девятью центрами электронного декларирования, где после проверки документов товары выпускают в свободное обращение.
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