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Вчера, 17:01

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,8%

УрБК, Москва, 07.07.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 91,55 руб., евро — 99,61 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,8%, европейской — вырос на 0,23%.
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