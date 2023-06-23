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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 266 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,8%.
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