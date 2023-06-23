Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108,2 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 3 июля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...23.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107,5 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 19 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 535 ...09.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107,4 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на 5 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 119 ...02.06.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По состоянию на 29 мая средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...