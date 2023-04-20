Банк России изучит вариант лизинга на жилье в качестве альтернативы ипотеке

УрБК, Москва, 20.04.2023. В Банке России заявили, что рост цен на новостройки не должен отрываться от реальных доходов ...07.04.2017 В Белоруссии легализовали лизинг жилья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, определяющий правовые условия передачи гражданам жилых домов и ...30.06.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» проведет вебинар «Секреты быстрого лизинга транспортных средств»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2011. 4 июля 2011 года с 9:00 до 10:00 по московскому времени ОАО «Уральский банк ...28.01.2011 ООО КБ «Кольцо Урала»: 2011 год подарит предпринимателям новые возможности, связанные с использованием преимуществ лизинга
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2011. Эксперты Ассоциации лизинговых компаний России, проведя анализ рынка финансовых услуг, ...18.08.2010 ОАО «УБРиР»: Оформить в лизинг объекты недвижимости, транспорта и оборудование для бизнеса стало проще
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2010. «Оформить в лизинг объекты недвижимости, транспорта и оборудование для бизнеса сейчас ...