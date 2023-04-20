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Банк России изучит вариант лизинга на жилье в качестве альтернативы ипотеке

УрБК, Москва, 07.07.2023. Банк России собирается изучить вопрос введения лизинга на жилье в качестве альтернативы ипотеке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на регулятора.

Предполагается, что новым инструментом смогут воспользоваться покупатели, которым недоступно ипотечное кредитование в банке. Например, если у них нет кредитной истории, денег на первый взнос, или они проходили процедуру банкротства. В мировой и российской практике уже есть удачные примеры подобного, отмечают в ЦБ: аренда с правом выкупа в Италии и Испании, проект арендного жилья ДОМ.РФ.

Введение коммерческого лизинга на жилье как розничной услуги потребует создания системы регулирования. Нужно будет установить минимальные требования к финансовой устойчивости и прозрачности деятельности участников рынка, механизмы защиты прав клиентов.

Также будет необходимо выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество. В то же время потребуется исключить возможность оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений.
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