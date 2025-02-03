В Екатеринбурге запустили аренду с правом выкупа

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом ...

«Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом выкупа

Спрос на меблированные квартиры в екатеринбургских новостройках увеличился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В компании «Атомстройкомплекс» в преддверии отмены льготной ипотеки зафиксировали рост ...