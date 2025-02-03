В Екатеринбурге запустили аренду с правом выкупа

В Екатеринбурге появилась новая схема покупки квартир в новостройках. Девелопер «Атомстройкомплекс» запустил программу «Арендотека», которая дает возможность уральцам заехать в квартиру до ее приобретения, заключив договор долгосрочной аренды с правом выкупа. Данную схему можно применить для покупки уже построенного «Атомом» жилья, в том числе для квартир, укомплектованных мебелью и техникой.
Данная программа уникальна для уральского рынка недвижимости. Предполагается, что она будет востребована среди желающих приобрести жилье. Арендой с правом выкупа могут заинтересоваться те семьи, которые не подходят под льготные условия ипотеки; те, кто хотят сохранить и приумножить накопления, не снимая деньги с вкладов из-за высоких ставок; те, кто ждут продажи квартиры, затянувшейся из-за увеличенных сроков сделок на вторичном рынке.
«Арендотека» позволяет ждать выгодную ипотеку, рост сбережений на депозитах и завершение сделок с недвижимостью, проживая в уже готовой квартире. Девелопер предлагает разные варианты заселения в новое жилье. Можно выбрать формат «под ключ» с меблированными гостиной, спальней, кухней, ванной с установленной сантехникой. Либо покупатель может остановиться на квартире с чистовой отделкой от застройщика и перевезти туда свою мебель.
Предлагаемые «Атомом» квартиры имеют различную планировку: студии, двух- и трехкомнатные квартиры, в том числе, со вторым светом и антресолями, достаточно редкие на рынке.
«Договор на проживание заключается на 11 месяцев, в любой момент клиент может его прекратить и выкупить жилье. Стоимость квартиры и ставка аренды, близкая к рыночной, фиксируется на весь срок действия договора. Важно, что по условиям программы ежемесячные платежи уменьшают выкупную стоимость квартиры. Это выгодно отличает «Арендотеку» от обычной аренды», — рассказал Станислав Оханов, директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс».
Подробнее с условиями программы «Арендотека» и списком объектов, которые в ней участвуют, можно ознакомиться на сайте
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Отметим, что «Атомстройкомплекс» регулярно привносит изменения на рынок новостроек Екатеринбурга. Ранее девелопер разработал
систему оценки удовлетворенности покупателей.
Принцип работы системы состоит в сборе мнений о качестве продукта и обслуживания на трех этапах: после покупки, после новоселья и после года проживания в квартире. Для этого каждому покупателю трижды отправляется смс с предложением заполнить соответствующую анкету. Собранная база данных за счет непрерывного пополнения и гибкой фильтрации позволяет оценить работу каждого из отделов компании на любом из этапов работы с клиентом.
Отмечается, что благодаря накоплению данных появляется возможность оценки эффективности управленческих решений и клиентских сервисов. Так, создание должности клиентских менеджеров для сопровождения покупателей при приемке жилья позволило повысить удовлетворенность клиентов. Система отметила повышение процента квартир, принимаемых с первого раза.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»