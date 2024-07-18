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«Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом выкупа

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом выкупа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом выкупа
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Договор на проживание заключается на 11 месяцев, в любой момент клиент может его прекратить и выкупить жилье. Стоимость квартиры и ставка аренды, близкая к рыночной, фиксируется на весь срок действия договора. Важно, что по условиям программы ежемесячные платежи уменьшают выкупную стоимость квартиры. Это выгодно отличает «Арендотеку» от обычной аренды», — отметил директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов.

Отмечается, что в условиях высоких ставок по ипотечным программам «Арендотека» выступает выгодной альтернативой, позволяющей приобрести жилье без дополнительных финансовых обременений. Покупатели могут выбрать объекты разных планировок: студии, двух- и трехкомнатные квартиры, а также уникальные предложения со вторым светом и антресолями. Клиентам доступен формат «заезжай и живи» с уже установленной мебелью и бытовой техникой. Также можно выбрать квартиры с чистовой отделкой и заехать со своей мебелью.

Подробнее с условиями программы «Арендотека» и списком объектов, которые в ней участвуют, можно ознакомиться на сайте застройщика.
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