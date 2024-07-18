«Атомстройкомплекс» запустил программу по аренде жилья с правом выкупа

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В компании «Атомстройкомплекс» в преддверии отмены льготной ипотеки зафиксировали рост ...02.08.2022 «Атомстройкомплекс» представил чистовую отделку и меблировку от застройщика в новых шоурумах
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» продолжает реализовывать квартиры с чистовой отделкой и ...07.07.2022 «Атомстройкомплекс» запустил программу субсидирования ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Застройщик «Атомстройкомплекс» запустил программу субсидирования ипотеки совместно с ...14.12.2021 «Атомстройкомплекс» дополнил набор меблировки для квартир в новостройках
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» дополнила стандартный набор мебели, ...25.06.2020 Глава «Атомстройкомплекса» прокомментировал решение о расширении действия программы льготной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2020. Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев прокомментировал решение о расширении ...