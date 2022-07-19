УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в создании туристско-информационного центра «Европа-Азия» на Новомосковском тракте

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии туристско-информационного центра (ТИЦ) «Европа-Азия», расположившегося на 17-м километре Новомосковского тракта. Проект был реализован при поддержке Уральского государственного лесотехнического университета, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Год назад мы провели здесь первый масштабный субботник и тогда родилась идея — обновить инфраструктуру, которая была сформирована еще в 2004 году. И вот сегодня идея воплощена в жизнь. Появился новый, современный комплекс, который будет встречать наших туристов и нести в себе разные смыслы: развитие экологического туризма и индустрии гостеприимства, а также продвижение Екатеринбурга под брендом «Город на границе Европы-Азии», — рассказал Алексей Орлов.

Центр был построен всего за один месяц, при этом в ходе работ были сохранены все деревья на территории комплекса. Кроме того, в честь открытия у входа в здание высадили еще 20 саженцев.

В новом ТИЦ можно будет получить всю справочную информацию о турах, достопримечательностях уральской столицы и экскурсиях, а также приобрести памятные сувениры.

Напомним, что в Екатеринбурге сегодня работает Информационно-туристическая служба (улица 8 Марта, 21), а также ТИЦ в здании креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) и его филиал в Водонапорной башне на Плотинке.

Центры предлагают туристам необходимую информацию об основных гостевых маршрутах и знаковых местах города. В филиале в Водонапорной башне гости также могут бесплатно получить туристическую карту столицы Среднего Урала и заказать экскурсионную программу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2022 В креативном кластере «Домна» открылся офис Туристического информационного центра Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Офис Туристического информационного центра (ТИЦ) Екатеринбурга начал свою работу в ...

27.05.2022 На границе Европы и Азии под Екатеринбургом состоялся субботник

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. На территории, где расположен обелиск «Европа — Азия», на Новомосковском тракте, прошел ...

26.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект «Умный город» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в тематической сессии ...

19.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус школы № 167

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса ...

15.08.2014 В Екатеринбурге открыли памятник городу-побратиму из Китая

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт и заместитель ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (134)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18