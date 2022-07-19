Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в создании туристско-информационного центра «Европа-Азия» на Новомосковском тракте

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии туристско-информационного центра (ТИЦ) «Европа-Азия», расположившегося на 17-м километре Новомосковского тракта. Проект был реализован при поддержке Уральского государственного лесотехнического университета, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Год назад мы провели здесь первый масштабный субботник и тогда родилась идея — обновить инфраструктуру, которая была сформирована еще в 2004 году. И вот сегодня идея воплощена в жизнь. Появился новый, современный комплекс, который будет встречать наших туристов и нести в себе разные смыслы: развитие экологического туризма и индустрии гостеприимства, а также продвижение Екатеринбурга под брендом «Город на границе Европы-Азии», — рассказал Алексей Орлов.



Центр был построен всего за один месяц, при этом в ходе работ были сохранены все деревья на территории комплекса. Кроме того, в честь открытия у входа в здание высадили еще 20 саженцев.



В новом ТИЦ можно будет получить всю справочную информацию о турах, достопримечательностях уральской столицы и экскурсиях, а также приобрести памятные сувениры.



Напомним, что в Екатеринбурге сегодня работает Информационно-туристическая служба (улица 8 Марта, 21), а также ТИЦ в здании креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) и его филиал в Водонапорной башне на Плотинке.



Центры предлагают туристам необходимую информацию об основных гостевых маршрутах и знаковых местах города. В филиале в Водонапорной башне гости также могут бесплатно получить туристическую карту столицы Среднего Урала и заказать экскурсионную программу.