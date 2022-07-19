Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в создании туристско-информационного центра «Европа-Азия» на Новомосковском тракте

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Офис Туристического информационного центра (ТИЦ) Екатеринбурга начал свою работу в ...27.05.2022 На границе Европы и Азии под Екатеринбургом состоялся субботник
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. На территории, где расположен обелиск «Европа — Азия», на Новомосковском тракте, прошел ...26.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект «Умный город» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в тематической сессии ...19.01.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл новый корпус школы № 167
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2022. В Екатеринбурге глава города Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса ...15.08.2014 В Екатеринбурге открыли памятник городу-побратиму из Китая
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2014. Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Швиндт и заместитель ...