Туристско-информационный центр Екатеринбурга присоединился к Клубу путешествующих по России

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Туристско-информационный центр (ТИЦ) Екатеринбурга присоединился к Клубу путешествующих по России. Теперь гости и жители города смогут получать баллы по федеральной бонусной программе и обменивать их на призы.
Чтобы стать участником бонусной программы, необходимо зайти на сайт RussiaTravel.club с мобильного телефона и выбрать мессенджер. Сервис работает как бот. Также в офисе ТИЦ в Екатеринбурге установлена промо-афиша с кодом для регистрации участников. За первый визит начисляется 300 баллов.
Присоединившись к бонусной программе, пользователи будут получать баллы за посещение ТИЦ, музеев, участие в конкурсах и викторинах, а затем обменивать баллы на призы.
Проект реализуется Партнерством ТИЦ России (НП НАИТО) при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
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