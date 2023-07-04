УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:42

Официальный курс доллара США вырос на 79 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 06.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 79,30 коп., до 90,33 руб., евро — на 67,62 коп., до 98,41 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:21 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 05.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2023 года. Курс долл. США ...

04.07.2023 Официальный курс доллара США вырос на 94 коп., евро — на 1 руб. 24 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2023 года. Курс долл. США ...

30.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 30.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2023 года. Курс долл. США ...

31.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 63 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США ...

24.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей
Архив новостей
Июль 2023 (114)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18