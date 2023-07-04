Официальный курс доллара США вырос на 79 коп., евро — на 67 коп.

УрБК, Москва, 06.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 79,30 коп., до 90,33 руб., евро — на 67,62 коп., до 98,41 руб.