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Уровень конкуренции среди соискателей на Среднем Урале обновил исторический минимум

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,2 резюме на вакансию. Это свидетельствует о глубоком дефиците соискателей на рынке труда, говорится в исследовании hh.ru.

Для сравнения: год назад, в июне 2022 года, на одну вакансию в регионе приходилось 4,1 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места на Среднем Урале за год сократилась почти вдвое.

В то же время в среднем по стране на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Уральскому федеральному округу — 2,5.

Самый острый дефицит соискателей в Свердловской области отмечен в сферах «Автомобильный бизнес» (1,4 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,7), «Рабочий персонал» и «Розничная торговля» (по 1,8).

При этом в июне только в четырех сферах был зафиксирован профицит кадров: «Маркетинг, реклама, PR» (9,9), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13,7), «Высший и средний менеджмент» (14,3) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, безработица в России находится на исторически низком уровне, и Свердловская область не исключение. По информации Свердловскстата, в I квартале 2023 года ее уровень в регионе составил 2,9%.
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