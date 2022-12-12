Уровень конкуренции среди соискателей на Среднем Урале обновил исторический минимум

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области в июне 2023 года обновил ...12.12.2022 В Свердловской области на одну вакансию приходится 3,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Свердловской области по итогам ноября на одну вакансию приходилось 3,5 резюме, в ...30.03.2022 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 резюме
По состоянию на 21 марта в Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 4,3 активных резюме. Об этом ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...21.05.2020 Вакансии медработников в Свердловской области признаны самыми непопулярными в регионе
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2020. Вакансии медработников и фармацевтов в Свердловской области оказались самыми ...