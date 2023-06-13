Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% ...16.05.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В январе-марте перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 7,6% ...12.04.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-феврале увеличились на 6,7%
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В январе-феврале перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,7% ...17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...16.02.2022 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-декабре увеличились на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...