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Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 79,7 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 006,6 млн пасс. км (плюс 9,9% к уровню января-мая 2022 года).
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