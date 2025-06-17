УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области ...16.05.2025 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...05.07.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В январе-мае перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,5% по ...