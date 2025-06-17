Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-мае увеличились на 6%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В январе-мае 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 85 млн 248,4 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 1 млрд 164 млн 570,1 тыс. пасс-км (плюс 6,1% к уровню января-мая 2024 года).

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