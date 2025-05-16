Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 67 млн 401,7 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 920,4 млн пасс-км (плюс 7,1% к уровню января-апреля 2024 года).

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