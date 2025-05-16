Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...13.06.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% ...17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...