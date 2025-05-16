УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:40

Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В январе-апреле 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 67 млн 401,7 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 920,4 млн пасс-км (плюс 7,1% к уровню января-апреля 2024 года).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.05.2025 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-марте увеличились на 7%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли ...

06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...

06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...

13.06.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% ...

17.03.2023 Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе увеличились на 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В январе перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 5% по ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18