Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. Всего было перевезено 62,8 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 789,5 млн пасс. км (плюс 10,3% к уровню января-апреля 2022 года).

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