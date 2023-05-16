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Перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области в январе-апреле увеличились на 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В январе-апреле перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Всего было перевезено 62,8 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 789,5 млн пасс. км (плюс 10,3% к уровню января-апреля 2022 года).

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