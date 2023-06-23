Житель Каменска-Уральского перечислил телефонным мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения, работающий слесарем на одном из ...15.06.2023 Жительница Красноуфимска перечислила телефонным мошенникам более 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В межмуниципальный отдел МВД России «Красноуфимский» обратилась местная жительница 1982 ...30.05.2023 Житель Нижнего Тагила перевел почти 2 млн рублей лжеработникам ЦБ РФ
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. 62-летний житель села Николо-Павловское перечислил порядка 2 млн руб. злоумышленникам, ...04.04.2023 В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года ...19.08.2020 Жительница Асбеста по совету мошенников оформила «зеркальный кредит» и потеряла 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Жительница Асбеста стала жертвой телефонных мошенников, которые обманным путем ...