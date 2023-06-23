Житель Каменска-Уральского перечислил телефонным мошенникам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В дежурную часть МО МВД России «Каменск-Уральский» поступило заявление от местного жителя 1967 года рождения. Он рассказал, что аферисты обманным путем похитили у него 1 млн 203 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Как установлено в ходе проверочных мероприятий, потерпевшему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками государственных органов. Они рассказали мужчине, что на его имя якобы пытаются оформить кредит, и убедили его взять «зеркальный» займ. Пострадавший перевел личные средства и взял кредит на 800 тыс. руб.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».