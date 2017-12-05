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В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

УрБК, Москва, 05.07.2023. Минтранс РФ начал проработку вопроса о введении дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Ведомство сообщило перевозчикам о проработке инициативы по созданию «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», сообщает «Коммерсантъ».

Резервный фонд планируется создать на случай банкротства авиакомпаний. Собеседники издания полагают, что сбор составит не менее 150-300 руб. с пассажира.

Участники рынка отметили, что подобные механизмы уже существуют в рамках системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) под управлением компании ТКП. Там уже предусмотрены гарантии для возврата денег пассажирам, а дополнительный сбор приведет к росту цен на билеты, считают в авиакомпаниях.
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