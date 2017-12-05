В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай банкротства авиакомпаний. ...

К созданию компенсационного фонда авиаперевозчиков могут привлечь страховщиков

УрБК, Москва, 05.12.2017. Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай ...

К созданию компенсационного фонда авиаперевозчиков могут привлечь страховщиков

Правительство России поручило Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» создать специальный фонд для перевозки пассажиров ...

ФАС опровергла введение нового сбора с авиапассажиров

УрБК, Москва, 05.03.2013. Появившаяся в ряде СМИ информация о введении нового сбора с авиапассажиров не соответствует ...