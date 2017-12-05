В России могут ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай банкротства авиакомпаний. ...05.12.2017 К созданию компенсационного фонда авиаперевозчиков могут привлечь страховщиков
УрБК, Москва, 05.12.2017. Минтранс России предложил привлечь средства страховщиков к формированию фонда на случай ...16.11.2017 Пассажиры проблемных авиакомпаний будут застрахованы
Правительство России поручило Минтрансу, Минфину и «Аэрофлоту» создать специальный фонд для перевозки пассажиров ...05.03.2013 ФАС опровергла введение нового сбора с авиапассажиров
УрБК, Москва, 05.03.2013. Появившаяся в ряде СМИ информация о введении нового сбора с авиапассажиров не соответствует ...13.07.2009 ОАО «Аэропорт Кольцово» намерено увеличить размер аэропортовых сборов для авиакомпаний
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2009. С 21 июля 2009 года ОАО «Аэропорт Кольцово» намерено увеличить аэропортовые сборы для ...