В России предложили ввести «период охлаждения» для возврата билетов на поезда и самолеты

УрБК, Москва, 05.07.2023. Минтранс РФ начал проработку вопроса о введении дополнительного сбора с авиапассажиров при ...25.12.2017 ФАС выявила нарушение прав пассажиров при продаже билетов РЖД
УрБК, Москва, 25.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Федеральная пассажирская ...09.08.2013 ФАС может разрешить продажу невозвратных билетов РЖД и авиакомпаниям
УрБК, Москва, 09.08.2013. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела свою позицию и может разрешить продажу ...20.11.2012 ОАО «РЖД» ввело услугу по возврату электронных билетов на сайте
ОАО «РЖД» ввел возможность возврата электронных билетов на поезда дальнего следования через сайт компании, сообщает ...03.02.2012 За покупку билета в поезда дальнего следования позже чем за 10 дней до отправления будут дополнительно взимать 10%
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2012. ОАО «Федеральная пассажирская компания» ввело специальные тарифы на проезд в поездах ...