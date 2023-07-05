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В России предложили ввести «период охлаждения» для возврата билетов на поезда и самолеты

УрБК, Москва, 24.03.2025. «Союз пассажиров» выступил с инициативой ввести «период охлаждения» для возврата билетов на поезда и самолеты. Минтранс направил данное предложение на оценку в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, пишет «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, пассажиры смогут бесплатно отменять или переоформлять билеты в течение определенного времени после покупки.

Авторы идеи полагают, что внедрение «периода охлаждения» не сильно повлияет на экономику перевозчиков. Тем более, текущие правила уже позволяют пассажирам бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах, но в случае превышения этого лимита необходимо оплачивать сбор за переоформление.

Тем не менее, аналитики предостерегают, что введение «периода охлаждения» повлечет за собой существенные изменения в системах бронирования мест. Кроме того, существует риск роста числа махинаций со стороны спекулянтов и возврата билетов незадолго до отправления.
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