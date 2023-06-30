Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2023 года. Курс долл. США ...30.06.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 30.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2023 года. Курс долл. США ...24.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США ...17.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США ...16.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.
УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...