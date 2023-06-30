Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 05.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 22 коп., до 89,55 руб., евро — на 48 коп., до 97,74 руб.