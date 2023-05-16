Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года снизился на 6,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. С начала года объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 6,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3,3 тыс. квартир в уральской столице. Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 112 дней.

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