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Алексей Орлов: Ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге начнется уже в июле

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о том, что ремонт улицы Вайнера начнется уже в текущем месяце. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На всей протяженности пешеходной улицы будут заменены поврежденные участки тротуарной плитки. Также специалисты заменят здесь 191 скамейку, 104 урны, 30 вазонов и ряд других объектов для комфортного отдыха гостей и жителей города. Все работы планируется завершить к началу празднования 300-летия Екатеринбурга, которое стартует уже в середине августа.

Напомним, что в 2022 году Екатеринбург вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. В рамках реализации нацпроекта «Туризм» из федерального бюджета будет выделено 6 млрд руб., чтобы поддержать 31 город. Из них в Екатеринбург было направлено 215 млн руб.

Реконструкция улицы Вайнера будет проходить в рамках реализации этого проекта. Концепцию обновленной пешеходной зоны, а также финальный проект улицы власти Екатеринбурга разрабатывали совместно с общественностью, урбанистами и уральскими художникам.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм» власти Екатеринбурга планируют синхронизировать несколько уже существующих объектов и дополнить планируемые: концепцию Городского пруда, территории Исторического сквера, реализованные проекты по улице Гоголя, Энгельса и Карла Маркса. При этом в границы туристического центра города могут войти и другие территории.
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