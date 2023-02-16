Алексей Орлов: Ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге начнется уже в июле

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Полмиллиарда для туризма

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УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Сотрудники администрации Екатеринбурга совместно с представителями общественности на ...

Екатеринбург получит 215 млн рублей на развитие внутреннего туризма

Екатеринбург оказался в числе победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Об ...

Екатеринбург получит 215 млн рублей на развитие внутреннего туризма

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Екатеринбург оказался в числе победителей первого конкурса проектов по обустройству ...

Екатеринбург будет бороться за грант в 250 млн рублей на Всероссийском конкурсе по развитию внутреннего туризма

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялось заседание Совета по развитию общественных ...