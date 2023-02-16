Алексей Орлов: Ремонт улицы Вайнера в Екатеринбурге начнется уже в июле

Свердловская область в 2023 году получит почти 590 млн рублей на развитие туристической отрасли ...20.10.2022 Власти Екатеринбурга и общественники обсудили предложения по преобразованию улицы Вайнера к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Сотрудники администрации Екатеринбурга совместно с представителями общественности на ...02.08.2022 Екатеринбург получит 215 млн рублей на развитие внутреннего туризма
Екатеринбург оказался в числе победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Об ...02.08.2022 Екатеринбург получит 215 млн рублей на развитие внутреннего туризма
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Екатеринбург оказался в числе победителей первого конкурса проектов по обустройству ...08.06.2022 Екатеринбург будет бороться за грант в 250 млн рублей на Всероссийском конкурсе по развитию внутреннего туризма
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Екатеринбурге сегодня состоялось заседание Совета по развитию общественных ...