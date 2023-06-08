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Сегодня, 15:01

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 32%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 38,5 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 31,8%.
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Сегодня, 14:58 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 32%

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