В Магнитогорске при поддержке ММК создадут хоккейную академию

УрБК, Магнитогорск, 04.07.2023. В Магнитогорске планируется создать хоккейную академию для повышения качества подготовки резерва хоккейного клуба «Металлург». Проект будет реализован по инициативе президента клуба и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, сообщает пресс-служба предприятия.



Предполагается, что академия «Металлург» будет примыкать к парку «Притяжение» и займет площадь 2 га. Ледовый комплекс площадью 13,5 тыс. кв. м. построят между гостиницей «Европа» и улицей Зеленой, напротив санатория Южный. Ледовые площадки будут европейского размера 60х30, а одно из полей будет удовлетворять требованиям проведения матчей Всероссийской хоккейной лиги в части вместительности трибун и иным необходимым пунктам регламентов ВХЛ.



Академия будет иметь спортивный, образовательный, медицинский, административный и технический блоки. В спортивный блок войдут команды по возрастам начальной детской спортивной школы — от четырех до девяти лет. Еще семь команд по возрастам в статусе «Академия» — от десяти до семнадцати лет. Плюс тренеры, методисты, скауты.



Образовательный блок будет отвечать за программы обучения, возможность работы с репетиторами и подключение направлений дополнительного образования и развития воспитанников. Медицинский блок будет применять самые современные методики адаптации организма к возрастающим нагрузкам, программы восстановления, решать вопросы построения тренировочного процесса с точки зрения индивидуального подхода к возможностям юных спортсменов. Административный и технический блоки — это офис академии и вопросы функционирования ледового комплекса.



Спортивный рост выпускников академии будет продолжаться в структуре хоккейного клуба «Металлург»: в команде МХЛ и созданной команде Всероссийской хоккейной лиги, которая будет базироваться именно на льду академии. Таким образом будет завершено построение пошаговой вертикали воспитания спортсменов от детского хоккея до уровня команды КХЛ.



«К непосредственной реализации этого проекта приступим в следующем году, для создания академии понадобится два-два с половиной года. А сейчас, чтобы начать первую ступень подготовки ребятишек, мы приняли решение о строительстве современных спортивных площадок, которые будут оборудованы для игры в хоккей. Летом же эти площадки будут использоваться для всевозможных летних игр. Построим терминал-боксы, в которых ребята будут переодеваться, сушить свою одежду, более того, мы приняли решение полностью оснастить эти комплексы — даже экипировкой. Кроме того, будет и тренерский состав, и медицинский», — прокомментировал В. Рашников.