В Магнитогорске при поддержке ММК открылись две современные универсальные спортивные площадки

УрБК, Магнитогорск, 04.07.2023. В Магнитогорске планируется создать хоккейную академию для повышения качества ...11.02.2022 На Южном Урале при поддержке ММК стартовал XXI региональный конкурс по информационным технологиям для школьников «IT-отражение»
УрБК, Магнитогорск, 11.02.2022. В Магнитогорске стартовал XXI региональный конкурс по информационным технологиям для ...22.08.2019 В Озерске состоялась торжественная церемония закладки камня в честь начала строительства Ледовой академии «Высота»
УрБК, Челябинск, 22.08.2019. В Озерске состоялась торжественная церемония в честь начала строительства Ледовой академии ...20.01.2016 В Екатеринбурге прошла проверка дворовых спортплощадок
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2016. Депутаты Екатеринбургской городской думы проверили сегодня спортивные объекты уральской ...29.08.2014 К новому учебному году реконструировали пять школьных стадионов в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2014. К новому учебному году сразу пять школ получили современные площадки и стадионы, ...