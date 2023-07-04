В Магнитогорске при поддержке ММК открылись две современные универсальные спортивные площадки

УрБК, Магнитогорск, 31.08.2023. В Магнитогорске при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») открылись две современные универсальные спортивные площадки. Проект реализован по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» и президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова, сообщает пресс-служба компании.



По словам Виктора Рашникова, строительство площадок стало первым этапом реализации комплексной программы развития хоккея, ключевым элементом которой станет создание хоккейной академии.



«К созданию академии мы приступим в следующем году. А сейчас, чтобы начать первую ступень подготовки ребятишек, мы построили современные спортивные площадки, оборудованные зимой для игры в хоккей, а летом — для игровых видов спорта. Терминал-боксы, экипировка, наличие тренерского и медицинского состава — все это привлечет сотни магнитогорских детей, из которых, возможно, вырастут новые чемпионы», — подчеркнул Виктор Рашников.



Обе спортивные площадки всесезонной работы расположены в непосредственной близости от школ, чтобы привлекать максимальное число желающих потренироваться на новых хоккейных коробках.



Кроме самой коробки размером 60х30 м (европейский хоккейный формат), застеленной современным прорезиненным покрытием и оснащенной высокими бортами, комплекс каждой площадки включает в себя систему освещения, закрытую отапливаемую раздевалку со специальной комнатой с сушильным оборудованием. Более того, для каждой площадки приобретено от 50 до 60 полных комплектов хоккейной формы. Охрану объектов обеспечивает видеонаблюдение, выведенное на пульт круглосуточной охраны арены «Металлург».