Официальный курс доллара США вырос на 94 коп., евро — на 1 руб. 24 коп.

УрБК, Москва, 04.07.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 94 коп., до 89,33 руб., евро — на 1 руб. 24 коп., до 96,02 руб.