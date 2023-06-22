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Сегодня, 13:42

Стоимость привлечения клиента для получения потребкредита за квартал выросла на 13%

УрБК, Москва, 03.07.2023. По итогам II квартала 2023 года средняя стоимость привлечения клиента для получения потребительского кредита в РФ выросла на 13%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные системы Unicom.

По словам экспертов, показатель достиг порядка 9 тыс. руб. за одного человека. Это стало рекордом как минимум с начала 2021 года.

Эксперты считают, что стоимость привлечения клиента продолжит расти. Это связано с сокращением числа рекламных площадок на российском рынке для продвижения банковских онлайн-услуг.
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