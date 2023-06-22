Стоимость привлечения клиента для получения потребкредита за квартал выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке ...

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке за I полугодие выросла на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2023 года ...

Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге за год выросла на 16%

В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...