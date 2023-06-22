Стоимость привлечения клиента для получения потребкредита за квартал выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке ...22.06.2023 Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге за год выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2023 года ...06.06.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...06.02.2023 Средняя стоимость автомобильных шин в России за год выросла на 24%
УрБК, Москва, 06.02.2023. По итогам 2022 года средняя стоимость автомобильных шин на российском рынке выросла на 23,5%. ...