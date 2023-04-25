На Среднем Урале срок потребкредита в марте вырос до 4,8 года

В Свердловской области средний срок потребительского кредита в марте 2023 года составил 4,8 года. За год этот показатель вырос на 0,4 года (в марте 2022 года — 4,4 года). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Самые большие сроки потребкредита оказались в Пермском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Москве (по 5,2 года).
При этом сильнее всего за год вырос срок потребкредита в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской и Самарской областях (на 0,6 года).
В целом по стране в марте 2023 года средний срок потребкредита составил 4,9 года, увеличившись на 0,5 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте 2022 года — 4,4 года).
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