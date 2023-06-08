Жительница Первоуральска отдала лжеброкерам 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Жительница Первоуральска, решив заработать на бирже, перевела мошенникам 1 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



По словам потерпевшей, в одной из групп в Telegram-канале она увидела сообщение о заработке на бирже. Женщина вложила небольшую сумму, после чего «получила прибыль». Затем по указанию администратора группы она стала вносить более крупные суммы, а через два с половиной месяца администраторы группы удалили ее из группы и заблокировали доступ к деньгам. После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.