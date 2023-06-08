Жительница Первоуральска отдала лжеброкерам 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...17.01.2023 В Екатеринбурге лжеброкеры похитили у пенсионерки 3 млн рублей под видом получения дохода от инвестиций на бирже
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в местное отделение полиции, после того как, ...03.11.2022 Свердловчанка потеряла более 900 тыс. рублей из-за действий лжеинвесторов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Жительница Алапаевска, поддавшись на уловки лжеинвесторов, потеряла 915 тыс. 800 руб. ...07.07.2021 Жительница Екатеринбурга отдала лжеброкерам 4,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2021. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников трейдерской организации, выманили у желавшей ...30.03.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета мошенников более 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В Екатеринбурге злоумышленники выманили более 800 тыс. руб. у местной жительницы, ...