Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2023 года. Курс долл. США ...24.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 24.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 мая 2023 года. Курс долл. США ...23.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 мая 2023 года. Курс долл. США ...17.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 87 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 17.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2023 года. Курс долл. США ...16.05.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб. 90 коп., евро — на 1 руб. 84 коп.
УрБК, Москва, 16.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2023 года. Курс долл. США ...