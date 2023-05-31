Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 30.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июля 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,35 руб., до 88,38 руб., евро — на 91,43 коп., до 96,01 руб.

