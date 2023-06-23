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Вчера, 17:03

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 1,73%

УрБК, Москва, 30.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 89,10 руб., евро — 96,71 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 1,73%, европейской — на 1,7%.
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