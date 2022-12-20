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Вчера, 16:25

Московская биржа начнет рассчитывать российский индекс аффинированного золота

УрБК, Москва, 30.06.2023. Московская биржа начнет рассчитывать в рублях российский индекс аффинированного золота. Он будет основан на сделках, заключенных при биржевых торгах. Методика подсчета одобрена межведомственной рабочей группой, сообщает официальный Telegram-канал Банка России.

Индекс применяется для определения цены исполнения расчетного индекса фьючерсного контракта на золото. Он же может использоваться в качестве ориентира внутренней биржевой стоимости золота для банков и других участников финансового рынка. В том числе — розничных инвесторов, золотодобывающих компаний и промышленных потребителей.

Индекс аффинированного золота станет частью национальной системы ценовых индикаторов.
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