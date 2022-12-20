Московская биржа начнет рассчитывать российский индекс аффинированного золота

УрБК, Москва, 20.12.2022. Московская биржа в следующем году планирует начать рассчитывать индекс масличных культур. Об ...11.06.2014 Московская биржа возобновила торги после технического сбоя
Московская биржа MOEX +0,03% возобновила торги в основной секции, сообщает «Прайм». Торги акциями были приостановлены ...11.11.2011 Квота на добычу золота в Челябинской области увеличена более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2011. Комиссия по недропользованию министерства промышленности и природных ресурсов ...02.12.2010 Фондовая биржа РТС впервые начинает расчет российского индекса волатильности
УрБК, Москва, 02.12.2010. С 7 декабря 2010 года Фондовая биржа РТС начинает расчет и публикацию российского индекса ...18.08.2009 Индекс РТС вырос до 1020,26 пункта
УрБК, Москва, 18.08.2009. Российский рынок акций во вторник утром открылся повышением основных биржевых индикаторов. К ...