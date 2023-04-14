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На уборку улиц и дорог в Екатеринбурге сегодня днем вышли 416 рабочих и 172 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 416 сотрудников коммунальных служб и 172 единицы спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За прошедшие сутки на дорогах трудились 460 дорожных рабочих и 275 единиц спецтехники. За день коммунальщики убрали с улиц города 178 т грязи и мусора.
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