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Вчера, 13:02

Курс доллара США на Московской бирже вырос до 88,36 руб., евро — до 95,80 руб.

УрБК, Москва, 30.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 88,36 руб., европейской — 95,80 руб.

На момент закрытия торгов 29 июня курс доллара США составлял 87,57 руб., евро — 95,10 руб.
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