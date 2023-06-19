Курс доллара США на Московской бирже составляет 85,13 руб., евро — 92,87 руб.

УрБК, Москва, 26.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 85,13 руб., европейской — 92,87 руб. На момент закрытия торгов 23 июня курс доллара США составлял 84,7 руб., евро — 92,34 руб.

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