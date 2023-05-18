Курс доллара США на Московской бирже вырос до 82,04 руб., евро — до 87,72 руб.

УрБК, Москва, 08.06.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 82,04 руб., европейской — 87,72 руб. На момент закрытия торгов 7 июня курс доллара США составлял 81,98 руб., евро — 87,65 руб.

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